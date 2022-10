"C'est très mal joué": Marc Lavoine s'attire les foudres de twitter après sa prestation dans la série "I3P"

TF1 diffusait hier soir un épisode de sa série "I3P" avec le chanteur Marc Lavoine. Visiblement, son jeu d'acteur n'a pas conquis une majorité de téléspectateurs, qui n'ont pas hésité à le critiquer sur Twitter.

Marc Lavoine, véritable monstre de la chanson française, aime troquer son ami de chanteur pour celui d'acteur. Depuis 2021, il incarne le professeur Mathias Bernardt dans la série "IP3" diffusée sur TF1. Malheureusement pour lui, sa prestation dans l'épisode d'hier soir n'a pas convaincu l'audience.

D'autres internautes ont même décidé de ne plus continuer à regarder la série. "Le jeu de Marc Lavoine est affligeant. L'incarnation d'un mec atypique est mal jouée et aucunement crédible. L'intrigue et les situations sont invraisemblables. Ce sera sans moi pour la suite" s'indigne un téléspectateur. Il ne reste plus qu'à espérer pour l'acteur et TF1 que le public appréciera le prochain épisode.