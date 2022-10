"C'est fini les préliminaires": un prétendant de Catty (l'amour est dans le Pré) veut passer à la vitesse supérieure

Septième épisode pour la saison 14 de l’Amour est dans le pré. Alors que l’heure est au choix pour certains de nos agriculteurs, les prétendants continuent leur immersion au sein de la ferme. L’objectif ? Conquérir le cœur de celui ou celle sur lequel ils ont flashé.

Chez Catty, les prétendants Balou et Jean-Pierre sont encore et toujours fidèles à eux même cette semaine. Malgré le travail, ils n'hésitent pas à pousser la chansonnette à nouveau : "Qu'est-ce qu'on est bien chez Catty. On se sent bien." C'est sans compter que l'agricultrice reste toujours dans les parages. "Vous n'avez pas encore fini ?" lance-t-elle aux deux hommes. Depuis la pelleteuse, Balou lance à Catty : "Coucou chérie, magnifique."



Si l'ambiance est au beau fixe. Les deux compères se questionnent tout de même sur l'agricultrice. Que pense la directrice du poney club de ses prétendants ? "Elle doit avoir un petit déclic qui va se faire. Elle devrait quand même réfléchir", déclare Jean-Pierre à Balou. Ensuite, il poursuit : "Elle devrait passer à la vitesse supérieure là. Tu comprends ce que je veux dire ? Quand tu regardes bien, on est plus des jeunes de 20 ans. C'est fini les préliminaires. Je drague, je ne te drague plus. On est passé à la vitesse supérieure, quand même, non ?". Balou acquiesce. Reste à connaître l'avis de la principale intéressée sur la situation.