Netflix s'incline face à la famille royale britannique: la mention "fiction" sera apposée à la série "The Crown"

Netflix a ajouté un message d'avertissement sous la bande annonce de "The Crown", sa série à succès sur la vie d'Elizabeth II, expliquant qu'il s'agissait d'une oeuvre "fictive" inspirée de faits réels, après les virulentes critiques de personnalités britanniques.

"Inspirée de faits réels, cette oeuvre dramatique fictive raconte l'histoire de la reine Elizabeth II et les événements politiques et personnels qui ont façonné son règne", lit-on désormais sous la bande annonce de la série sur YouTube ainsi que sur le site de Netflix.

La plateforme avait jusqu'ici résisté aux demandes d'ajout d'un tel message. Mais les critiques contre la série sont devenues de plus en plus virulentes à l'approche de la sortie de la saison 5, prévue pour le 9 novembre.

L'ancien Premier ministre britannique John Major a qualifié la série de "tonneau d'absurdités" alors que selon la presse, la saison 5 va dépeindre Charles complotant pour évincer la reine dans les années 90. Elle dépeindrait, croit savoir la presse, des conversations dans lesquelles Charles fait pression sur John Major pour forcer sa mère à l'abdication.

L'actrice Judi Dench - qui a joué le rôle de la reine Victoria au cinéma - a ajouté sa voix aux critiques, décrivant la série comme "cruellement injuste" pour la famille royale. La comédienne oscarisée, qui est proche du roi Charles et de la reine consort, a reproché à Netflix de "brouiller les lignes entre l'exactitude historique et le sensationnalisme grossier". Elle s'est inquiétée du risque qu'"un nombre significatif de spectateurs" confonde la série avec la vérité historique.

Dans le Daily Telegraph, William Shawcross, auteur d'une biographie de la reine-mère, a qualifié la série d'"odieuse", pleine de "mensonges et de demi-vérités".

La nouvelle saison de "The Crown", l'un des plus grands succès de Netflix, va être diffusée alors que Charles, 73 ans, fait ses débuts en tant que souverain après la mort de sa mère Elizabeth II le mois dernier. Il sera couronné le 6 mai à Londres.

La saison 4 avait déjà été accusée de partialité dans sa manière de traiter les relations entre Charles et Diana. Elle avait consacré l'entrée de "Lady Di" dans la famille royale, qu'Emma Corrin campe en fiancée esseulée, puis jeune mariée angoissée face à un époux froid et infidèle, toujours épris de son amour de jeunesse, Camilla.

Mais les critiques avaient toujours été rejetées par la production, qui insiste sur le fait que la série a "toujours été présentée comme une fiction basée sur des événements historiques".