Décès de Robbie Coltrane: l'acteur aurait succombé à six affections

Depuis quelques jours, les fans d'Harry Potter sont en deuil. Le célèbre acteur, Robbie Coltrane, qui incarnait le personnage d'Hagrid dans la saga est décédé. Aujourd'hui, la cause de sa mort a été révélé. Son certificat de décès énumère six causes.

Selon le Mirror, la star de cinéma, décédée à l'âge de 72 ans, a succombé à une série d'affections, dont l'obésité, le diabète, la défaillance de plusieurs organes, une septicémie, une infection des voies respiratoires inférieures et un arrêt cardiaque.

Toujours selon le média britannique : son certificat de décès mentionne à la fois son nom professionnel et son nom de naissance original, Anthony Robert McMillan. Il a adopté le nom de famille Coltrane dans les années 1970 en hommage au saxophoniste de jazz John Coltrane.

Le monde du cinéma en deuil

La mort de Robbie a été confirmée par son agent, Belinda Wright, qui a rappelé les réalisations de l'acteur légendaire dans l'industrie. Dans une déclaration, elle explique : "Mon client et ami Robbie Coltrane OBE est décédé le vendredi 14 octobre. Robbie était un talent unique, partageant le prix du Livre Guinness des records pour avoir remporté trois BAFTAs consécutifs du meilleur acteur pour son interprétation de Fitz dans la série Cracker de Granada TV en 1994, 1995 et 1996 avec Sir Michael Gambon."

"On se souviendra probablement mieux de lui pendant des décennies dans le rôle de Hagrid dans les films Harry Potter, un rôle qui a fait la joie des enfants et des adultes du monde entier, suscitant un flot de lettres de fans chaque semaine pendant plus de 20 ans."

Belinda poursuit : "Les fans de James Bond écrivent aussi pour applaudir son rôle dans GoldenEye et Le monde ne suffit pas. Pour ma part, je me souviendrai de lui comme d'un client toujours fidèle. En plus d'être un acteur merveilleux, il était intelligent et plein d'esprit et après 40 ans de fierté à être son agent, il me manquera."

La mort de l'acteur et humoriste a suscité une vague de chagrins à travers le monde.