"J'étais tellement surpris qu'elle ait déjà entendu parler de moi": Stromae raconte sa rencontre étonnante avec la chanteuse Camila Cabello

C'est en juillet dernier que Stromae a une nouvelle fois créé la surprise. Il a sorti la chanson "Mon Amour" avec la chanteuse Camila Cabello. Une collaboration que Stromae a abordée dans un entretien pour le média 'Rolling Stone'.

Tout a commencé au Met Gala, à New York. Les deux grands noms de la musique se sont rencontrés pour la première fois sur le tapis rouge du prestigieux événement. "Nous faisions la queue et je me tenais derrière Camila. Elle m'a reconnu immédiatement. J'étais tellement surpris qu'elle ait déjà entendu parler de moi", raconte notre Stromae national. Visiblement très surpris, il a questionné : "Au début, je n'étais pas sûr que ce soit elle, alors j'ai demandé : "Êtes-vous Camila Cabello ?". Elle a répondu : "Oui, je suis une grande fan."

Une rencontre qui a débouché sur une collaboration

Par la suite, les deux vedettes de la chanson sont restées en contact. "Un jour, elle m'a envoyé que "Mon Amour" était sa chanson préférée sur mon dernier album "Multitude". J'ai dit, "C'est mon prochain single". Veux-tu collaborer ?" Stromae se souvient que l'interprète de "Havana" était aux anges. "Elle a répondu trois fois oui, en lettres capitales." C'est ainsi qu'est née la collaboration entre Camila Cabello et Stromae. Il en est également très fier. "J'adore la façon dont elle chante sur cette chanson."

Durant cette interview, il a également révélé son plus grand rêve : "J'adorerais être nominé pour un Grammy avec 'Multitude'. Cela me rendrait tellement fier et heureux", dit Stromae. "En tant que musicien, gagner un Grammy est un rêve. Et en tant que chanteur francophone, ce serait encore plus spécial. Ce serait une véritable reconnaissance de mon travail, en dehors de l'Europe."