Sur les tournages des "Harry Potter", Cameron Diaz a joué un rôle important sans le savoir

L'actrice Cameron a joué un très grand rôle dans les films Harry Potter. Sans elle, les tournois de Quidditch dans "Harry Potter" n’auraient probablement pas eu la même saveur à l'écran. Quel est son rôle ? Avoir été, sans probablement le savoir, un très grand soutien moral à Daniel Radcliffe ! C’est du moins ce qu'a expliqué l'acteur Tom Felton, autre vedette d'Harry Potter, dans une autobiographie intitulée Beyond the Wand : The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard. Celui qui prête ses traits à Draco Malfoy durant toute la saga a déclaré que les apprentis sorciers avaient besoin de repères pour savoir où regarder durant les scènes où ils chevauchaient un balai volant.



Un balai inconfortable ! En effet, dans un extrait publié sur Insider, le jeune homme écrit que "Le manche à balai était un poteau en métal équipé d’une selle de vélo très inconfortable. Ils avaient un dispositif de bascule plus élaboré pour vous déplacer de haut en bas, de gauche à droite. L’air des ventilateurs soufflait sur votre visage pour donner l’impression que vous aviez le vent dans les cheveux."



Si on comprend pourquoi les acteurs pouvaient être en difficulté sur le balai, l'attitude devait cependant être irréprochable. Et afin de diriger les regards des acteurs vers les objets qui seraient rajoutés ensuite en postproduction, les équipes utilisaient des balles de tennis pendues à des perches. Et c’est précisément à ce moment que Cameron Diaz entre en scène. Ou plutôt son image.



Daniel Radcliffe sous le charme de Cameron Diaz ?



"Parfois, il y avait plusieurs balles de tennis en l’air, et comme elles se ressemblaient beaucoup, au bout d’un moment, ils nous ont donné d’autres objets à regarder", détaille Tom Felton. "Nous avons choisi des photos de quelque chose ou de quelqu’un qui nous tenait à cœur. Daniel Radcliffe avait une photo de Cameron Diaz particulièrement belle."



Ce n'est pas un secret ! L'acteur qui joue Harry Potter a depuis longtemps avoué son coup de cœur d'adolescent pour l’actrice.