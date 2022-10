"Je ne me suis jamais sentie aussi bien": Isabelle Adjani dévoile le choix qui a changé sa vie

Isabelle Adjani n’est pas connue pour être très loquace surtout concernant sa vie privée. Et pourtant, dans le magazine TV Grandes Chaînes, l’actrice a dévoilé un peu de son intimité… Et surtout ce qui fait aujourd’hui d’elle une femme heureuse. Son secret bonheur? Le célibat !

Depuis quelques années, Isabelle Adjani vit en effet seule et conseille à son entourage de faire de même pour se sentir plus léger. "Je ne vois que ça autour de moi, des filles qui pleurent, regrette-elle. Et je leur dis: 'Tu me vois, moi : je vis seule, et je ne me suis jamais sentie aussi bien, je peux faire ce que je veux, c'est génial!' Si on cherche une conseillère en couple, ce n'est pas chez moi qu'il faut venir."

"De moins en moins de place"

Aujourd’hui âgée de 67 ans, Isabelle Adjani a également indiqué avoir "de moins en moins de place" pour un homme dans sa vie. "Le mec, il faudrait qu’il passe par le plafond ou qu’il soit catapulté pour entrer chez moi", plaisante-elle. Courage aux amateurs!