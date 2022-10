Laeticia Hallyday: le rôle qu’elle jouait discrètement, en coulisses, auprès de Johnny

Voilà presque cinq ans que Johnny Hallyday s’en est allé. Dans un livre hommage qui met à l’honneur le lien très particulier que l’idole entretenait avec la Belgique – "Johnny, la Belgique dans le sang" - la journaliste de RTL INFO Amélie Schildt évoque aussi le rôle crucial que Laeticia jouait en coulisses.

Lors des centaines de concerts que donnait le chanteur, son épouse n’était jamais loin. Juste avant le début du show, elle avait l’habitude de faire son apparition, ovationnée par une partie de la foule. Elle saluait les fans du premier rang avant d’aller prendre sa place dans la salle. Alors, et alors seulement, le spectacle pouvait commencer. Laeticia connaissait en fait très bien les plus grands fans de Johnny, ceux qui étaient prêts à camper des nuits entières devant les salles de concert, histoire de s’assurer la meilleure place, à la barrière, face à l’artiste.

Rencontres en coulisses

Dans son livre "Johnny, la Belgique dans le sang", Amélie Schildt raconte comment Laeticia organisait des rencontres entre les fans et le chanteur. Elle permettait à certains de le rencontrer après le show, en toute discrétion et sans caméra, dans les loges. En toute décontraction et dans cette intimité rare, Johnny Hallyday prenait le temps de discuter avec ses admirateurs. Il signait des dédicaces, et prenait la pose pour des photos souvenirs très précieuses. "C’est un petit rituel que Laeticia a instauré soir après soir, dans l’ombre, pour tisser des liens entre les fans les plus fidèles – qui finissent par être aisément identifiés – et son mari. Un échange, une photo. Une parenthèse enchantée pour les admirateurs qui n’ont pas le temps de réaliser ce qui leur arrive, avec à la clé des souvenirs impérissables", peut-on lire.

L’hommage à la Madeleine

L’autrice Amélie Schildt dévoile que Laeticia continuera à jouer ce rôle après la mort de Johnny. Lors de l’hommage à la Madeleine, elle permet à certains fans triés sur le volet d’entrer dans l’église, pour assister à la cérémonie, parmi les nombreux people invités. "Quelle n’est pas ma stupéfaction quand je vois le service de sécurité venir vers [Nadine - une fan belge], pour la guider à l’intérieur de la Madeleine. La fan de toujours va pouvoir dire adieu à Johnny au même titre que la famille et les proches de la star", écrit encore la journaliste de RTL INFO. Alors que Laeticia Hallyday prépare depuis Los Angeles la grande exposition consacrée à Johnny, qui ouvrira ses portes à Bruxelles le 20 décembre 2022, elle continue de garder un lien avec les fans de son époux.

"Johnny, la Belgique dans le sang", un livre publié aux éditions Harper Collins et disponible en librairie.