Cette chanson d’amour française que Gilbert Montagné "ne peut pas voir en peinture"

Ce dimanche 23 octobre, sur le plateau des Enfants de la télé, on a parlé musique avec Gilbert Montagné. Le chanteur a évoqué ses goûts et ses dégoûts musicaux: le public a donc appris que la chanson préférée de Gilbert Montagné était Hit the road Jack de Ray Charles, mais il a aussi appris quelle était sa chanson détestée. "Le titre que vous ne pouvez pas voir en peinture sort, lui, en 1973. Il est interprété par Sheila et Ringo et il s’intitule Les Gondoles à Venise", a indiqué la voix-off de l’émission.

Il a évidemment été demandé à Gilbert Montagné de justifier ce choix: "Moi j’adore Sheila et tout ça… Mais bon, ça m’énervait un peu quoi". Un agacement visiblement partagé par l’interprète des Gondoles à Venise, selon Laurent Ruquier qui anime le programme. "Je crois que ça l’énerve aussi d’ailleurs, elle-même je ne suis pas sûre qu’elle adore cette chanson".

Ce sentiment s’est conclu par une pique sous forme de jeu de mots de la part de Gilbert Montagné : "Voilà, laisse les casseroles à Denise", a lancé l'interprète des Sunlights des tropiques. Une remarque qui n’a pas manqué de fait rire le plateau.