"Tu trompes Kylie Jenner chaque nuit": accusé d'être infidèle, Travis Scott répond à sa prétendue maîtresse

Travis Scott a pris son téléphone pour faire taire les affirmations selon lesquelles il aurait passé du temps avec Rojean Kar au milieu de sa relation avec Kylie Jenner. En réponse à la prétendue preuve du modèle Instagram que les deux étaient récemment sur le même plateau d'une de ses productions, le rappeur s'est exprimé dans sa Story Instagram samedi soir pour nier les faits.

"Une personne non invitée prenait des photos en douce sur ce qui était censé être un plateau fermé pendant que je réalisais une vidéo", a-t-il dit. "Je ne connais pas cette personne. Je n'ai jamais été avec cette personne."

Le rappeur de 31 ans aurait ensuite demandé directement à Kar d'"arrêter avec les cyber-jeux continus et les histoires fictives."

Travis Scott et Rojean Kar auraient été liés pour la première fois en 2013, bien avant que le musicien ne commence à sortir avec la cadette du célèbre clan, avec qui il partage deux enfants.

Au fil des ans, les détectives d'Internet ont trouvé des indices qui semblent indiquer que Scott et Kar n'ont jamais complètement coupé les ponts.

Elle aurait également été impliquée dans la brève séparation entre Scott et Jenner en 2019, ce que le mannequin a qualifié à l'époque de "faux récit."

Puis, il y a quelques jours, Kar a posté une vidéo dans sa Story Instagram qui la montrait derrière la caméra sur le plateau de tournage d'un clip vidéo. On pouvait voir Scott à l'arrière-plan. "Je réalise obvi", a-t-elle écrit en haut du clip.

Scott - peut-être sans le savoir - a semblé corroborer le scénario ci-dessus lorsqu'il a posté sa propre photo de ce qui semblait être le même plateau.

Après qu'il a nié l'affirmation de la jeune femme et même le fait qu'il savait qui elle était, le mannequin, énervé, a posté sa déclaration une seconde fois et a riposté dans une série de vidéos.

"Ce qu'on ne va pas faire, c'est qu'on ne va pas me mentir. J'ai fait semblant de ne pas te connaître, j'ai suivi n'importe quel récit... peu importe combien de conneries j'ai pu en tirer", a-t-elle déclaré.

"Mais dire que tu ne me connais pas et que tu n'as jamais été avec moi alors que tu as été avec moi, que tout le monde t'a vu avec moi, que j'ai des photos et des vidéos de toi avec moi ? Allez. Allez, monsieur."

Kar a insisté sur le fait qu'elle "était invitée à ce tournage vidéo", bien qu'elle n'ait pas dit par qui, ajoutant qu'elle ne se présente jamais nulle part sans être invitée et qu'elle n'a "jamais pris de photo en cachette dans sa putain de vie".

"Aurais-je dû poster ça ? Non. Est-ce que c'était désordonné ? Absolument", a-t-elle admis.

Le mannequin a également affirmé qu'elle était avec Scott le jour de la Saint-Valentin, déclarant: "Je me suis enfuie par la porte, et toutes les filles que je connais m'ont dit: "Travis te demande. Reviens. Est-ce qu'on prétend que ça n'est pas arrivé aussi ?"

Elle a ajouté, "Tu trompes cette salo** chaque putain de nuit. Toute la putain de ville le voit ! Ne fais pas ça."

Rojean Kar est également revenue sur son précédent démenti selon lequel elle était la "maîtresse" dont on parlait "il y a quelques années", insistant sur le fait qu'elle n'était pas "la raison pour laquelle les choses ont dégénéré entre Scott et Jenner".

"Mais rien de ce qu'il dit en ce moment n'est vrai, et cela me dérange - de me faire passer pour une salope cinglée", a-t-elle déclaré.

"Tous ces trucs sont stupides, Internet ne compte pas et j'espère que vous vous souvenez que rien de tout cela n'est le monde réel", a conclu Kar. "La seule personne pour qui Internet est le monde réel est Mme Jenner, parce que c'est comme ça qu'elle mange, putain."

Dimanche, dans une réponse à l'affirmation de Rojean Kar sur la Saint-Valentin, Scott a posté (et a depuis supprimé) une photo prise le 14 février à 20h09 qui montrait une table de salle à manger dressée pour un repas et décorée d'un bouquet de fleurs.

"Si tu n'étais pas à cette table le jour V, alors tu n'étais pas avec moi", a-t-il écrit au-dessus de l'image, laissant entendre qu'il a passé la soirée avec Jenner et personne d'autre.

Rojean Kar a ensuite posté des messages qui, selon elle, prouvent qu'elle et le rappeur étaient au même événement plus tard dans la soirée.

"Peut-être que ton cerveau est tout brouillé à cause de tous les Molly que tu prends... mais tu étais à la fête de Gunna le 14 février, alias la Saint-Valentin", a-t-elle écrit, poursuivant en affirmant qu'elle "a reçu 10 appels manqués d'amis de Scott... dès qu'elle est partie".

Dans un autre post, Scott a partagé un message d'une femme qui a dit qu'elle "travaille avec Travis depuis 8 ans" et "était sur le plateau toute la journée alors qu'il réalisait une vidéo pour un autre artiste."

La femme a affirmé que Kar "n'était pas là avec lui" et l'a qualifiée de "délirante". "Il n'a rien à voir avec elle, en aucune façon. Rien d'autre à voir ici", a conclu la femme.

Une capture d'écran de son message dans la Story de Travis Scott a été capturée et postée par The Shade Room. "Pourquoi ne fait-il pas un procès ? Elle le harcèle depuis des années", a commenté un utilisateur des réseaux sociaux, ce qui a incité Rojean Kar à répondre : "C'est moi qui me suis fait harceler, pas l'inverse."