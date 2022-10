Le roi Charles III vend 14 chevaux qui appartenaient à sa mère

Le roi Charles III a mis en vente 14 juments poulinières ayant appartenu à sa défunte mère, la reine Elizabeth II, a fait savoir lundi la maison de ventes Tattersalls, spécialisée en chevaux de course, à la BBC.

Just Fine, qui début octobre a été le premier cheval à gagner une course pour Charles, est sur la liste. De même que Love Affairs. La reine Elizabeth II possédait, semble-t-il, quelque 180 chevaux. La maison de vente souligne que ce n'est pas là la fin de l'élevage royal de chevaux. Il n'est pas rare non plus que des chevaux des écuries royales soient vendus. "Ils vendent des chevaux chaque année", a déclaré Jimmy George, porte-parole de Tattersalls. "Vous ne pouvez pas tous les garder".