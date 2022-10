"C’est tout con des fois la gloire": Jean-Marie Bigard tente un come-back en vidéo, son public peu convaincu

Des mois voire des années de tumultes pour Jean-Marie Bigard: des positions houleuses avec les Gilets jaunes, un départ des Grosses Têtes, des casseroles sur des plateaux télé, un spectacle avec Dieudonné annoncé et jamais concrétisé… Il était temps pour l’humoriste de faire son come-back sur le devant de la scène.

Et pas de come-back sans annonce. Ce lundi 24 octobre, Jean-Marie Bigard a publié une vidéo sur son compte Instagram, sur laquelle il se balade dans la rue avec des perles collées sur le fond. "Bon les amis, ça y est c’est bon je suis complètement reparti", indique-t-il, le visage abimé et gonflé filmé en selfie. "Ma fille elle est venue et elle m’a dit ‘ça y est aujourd’hui c’est on grand retour, tout redémarre comme avant : les spectacles, l’amour du public et puis tout ça…’", poursuit-il.

On ignore si l’humoriste croit vraiment à ce qu’il dit étant donnés les rires sarcastiques qui ponctuent ses phrases et ses affirmations. "Les gens se demandent ‘Qu’est-ce qu’il fait avec son truc sur le front ?’, ça m’amuse beaucoup parce qu’on me reconnaît beaucoup plus quand j’ai ça, c’est tout con des fois la gloire… ", constate-t-il avant de saluer le public… Pas franchement convaincu.

Dans les commentaires, les réactions sont acerbes: "Foutu pour foutu t’aurai du garder tes burnes et aller avec dieudo JM sérieusement", "C’est triste", "Dommage que l’étoile te fasses ramper", "Il a morflé le pauvre Il ne ressemble plus à rien Bigard a l’extérieur aussi bien qu’à l’intérieur", "C’est beau de rêver", peut-on notamment lire…