"Monsieur Moretti, je vous invite à venir": Cyril Hanouna répond à Éric Dupond Moretti

Sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste !", le présentateur Cyril Hanouna a tenu à répondre au ministre de la Justice à propos des déclarations qu'il a tenu une semaine auparavant.

Invité sur le plateau de "C à vous" la semaine dernière, l'avocat et ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti s'en est pris au présentateur de "Touche pas à mon poste !". La raison ? Cyril Hanouna avait demandé, à propos de l'affaire Lola, qu'il n'y ait pas de procès et que la suspecte prenne "direct perpétuité".

Le ministre de la Justice, devant ces propos, a répondu "Monsieur Hanouna demande un procès expéditif pour la suspecte présumée du meurtre de Lola. C'est ça la conception de l'État de droit que l'on a dans ce pays ? L'État de droit nous protège et le ballonier, pour faire de l'audimat, je ne peux pas accepter !".

Il fallait s'en douter, l'animateur ne s'est pas laissé faire. En plateau, il a notamment déclaré "Venez ici, vous allez voir des français, parce qu'apparemment, vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas". La question est maintenant de savoir si Éric Dupond-Moretti va accepter l'invitation pour venir s'expliquer. La suite au prochain épisode.

