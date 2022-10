Ça promet: le prochain film Astérix et Obélix se dévoile dans une bande-annonce déjantée

Film attendu par les fans des deux Gaulois, le prochain Astérix et Obélix, intitulé "L'empire du milieu" vient de sortir sa bande-annonce.

Mis en scène par Guillaume Canet, ce nouvel opus amènera les deux gaulois les plus célèbres au monde en Chine. Prévu pour l'année 2023, le film se compose d'un casting absolument démentiel. Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, et bien d'autres. La chanteuse Angèle ou encore le footballeur Zlatan Ibrahimovic feront également une apparition.

La bande-annonce nous montre un film résolument tourné vers l'humour, avec des situations et dialogues qui s'annoncent déjà très drôles. Pour cette nouvelle aventure, Guillaume Canet compte bien faire encore mieux que le second opus "Mission Cléopâtre" de Alain Chabat qui avait récolté plus de 14 millions d'entrées en 2002.

Avec une telle distribution, le résultat semble prometteur. Réponse en 2023 par Toutatis.

La bande-annonce en question :