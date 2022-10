Kim Kardashian brise le silence sur les propos antisémites de Kanye West

Au début du mois d'octobre, Kanye West était dans la tourmente médiatique après avoir partagé des propos jugés antisémites. Il avait notamment publié : " Je suis un peu crevé ce soir mais quand je me réveille je me la joue 'death con 3' contre LES JUIFS. Ce qui est drôle, c’est que je ne peux pas être antisémite parce que les noirs sont en réalité juifs. Vous m’avez manipulé et essayé d’évincer toutes les personnes qui ne sont pas d’accord avec votre plan". Instagram et Twitter avaient décidé de censurer ses comptes.

Kim Kardashian, son ex-femme, ne s'était pas encore exprimée. Elle a cependant décidé, lundi 24 octobre, de briser le silence autour de la polémique en publiant un message sur Twitter : "Les discours haineux ne sont jamais acceptables ni excusables. Je suis solidaire de la communauté juive et j’appelle à la fin immédiate de la terrible violence et de la rhétorique haineuse à son égard".

Kim Kardashian s'est donc joint aux autres stars qui avaient déjà pris la parole pour dénoncer les propos de Kanye West. Parmi celles-ci, on pouvait notamment retrouver Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, mais aussi Kendall Jenner ou encore sa sœur, Khloé Kardashian.