Leslie Jordan, de American Horror Story et Star Trek, est décédé dans un accident de voiture

Une triste nouvelle est tombée ce lundi 24 octobre pour tous les amateurs de séries américaines. L'acteur de 67 ans, Leslie Jordan, est mort dans un accident de voiture. Selon Variety, il aurait été victime d'un problème de santé lorsqu'il se trouvait derrière le volant. Sa voiture aurait alors percuté un immeuble dans le quartier d'Hollywood.

Leslie Jordan était surtout connu pour son rôle dans "Will & Grace". Rôle qui lui a d'ailleurs valu un Emmy Award du meilleur acteur invité dans une série comique. Mais il avait également joué dans "Desperate Housewives" et "American Horror Story".

Sa carrière a débuté dans les années 90. Il était notamment apparu dans "Star Trek" et dans "Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman" qui était son premier rôle. Il avait alors 40 ans.

Sa dernière apparition dans une série remonte à 2021. Il avait un rôle dans "Special".

Durant la pandémie, Leslie Jordan avait fait parler de lui, car il publiait des vidéos humoristiques sur la crise du Covid.

Ce lundi soir, une photo de lui a été partagée sur les réseaux sociaux avec comme légende : "L’amour et la lumière que Leslie a partagés ne s’éteindront jamais. Nous vous invitons à partager vos souvenirs et à vous réconforter les uns les autres. Dans les jours à venir, nous donnerons un aperçu d’un projet dont Leslie était vraiment fier et avait hâte de partager avec le monde".

La veille de son accident, l'acteur avait partagé une vidéo de lui en train de chanter avec Danny Myrick, artiste et compositeur américain.