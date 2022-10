"J'ai dit oui tout de suite": le groupe Machiavel renaît de ses cendres avec son nouveau chanteur Kévin Cools (vidéo)

Le groupe Machiavel, auteur des tubes "Fly" ou encore "Rope Dancer", fait peau neuve. Kévin Cools remplace l'ancien chanteur Mario Guccio, décédé en 2018.

Le 16 septembre 2022 sortait le nouvel album du groupe Machiavel, intitulé "Phoenix". Un retour d'autant plus important qu'un nouveau chanteur a rejoint le groupe, Kévin Cools.

"C'est Roland, le bassiste du groupe, qui m'a appelé un jour et qui m'a dit : "ça te dirait de chanter dans Machiavel ?". Je n'ai pas réfléchi beaucoup, j'ai dit "oui" tout de suite" explique-t-il.

Ayant participé à l'édition 2012 de l'émission "The Voice", le jeune chanteur a conscience du rôle qu'il reprend. "Ce n'est pas un rôle facile à prendre mais je le fais avec beaucoup d'enthousiasme, de respect et d'amour". Présent sur le plateau également, le batteur Marc Ysaye s'est exprimé à propos du décès de l'ancien chanteur Mario Guccio et la possible fin du groupe.

Lorsque la présentatrice Alix Battard demande "Vous avez évoqué la possibilité que Machiavel arrête son aventure ?", le batteur répond : "Pas complètement mais ce n'était pas impossible. Il est vrai que la mort de Mario a été quelque chose de très compliqué à surmonter". Avec ce nouveau chanteur et des tournées prévues, c'est une renaissance pour le groupe. L'occasion pour eux de montrer aux fans qu'ils ont toujours cette soif de musique et l'envie de faire danser le public.