Le petit-fils de Bobby Kennedy révèle avoir été combattre en Ukraine

Conor Kennedy, le petit-fils de l'ancien sénateur et procureur général Bobby Kennedy, fait la une des journaux aux Etats-Unis. Le jeune homme de 28 ans a révélé avoir été en Ukraine se battre contre l'invasion russe.

Conor est le fils de Robert F. Kennedy Jr. et de Mary Kennedy, décédée en 2012. Mary avait 52 ans et était en plein divorce avec Robert (et une bataille pour la garde des enfants) au moment où elle a pris la décision de se suicider. Mary a laissé derrière elle Conor et trois autres enfants, alors âgés de 10 à 17 ans.

Conor Kennedy qui a été lié dans le passé à la chanteuse Taylor Swift, a récemment déclaré avoir combattu en Ukraine. Conor Kennedy a révélé qu'il avait rejoint la Légion internationale ukrainienne de combattants étrangers dans une longue publication postée sur Instagram et a déclaré qu'il était "prêt à mourir" pour le pays.

"Comme beaucoup de gens, j'ai été profondément ému par ce que j'ai vu se passer en Ukraine au cours de l'année écoulée. Je voulais aider. Quand j'ai entendu parler de la Légion internationale ukrainienne, j'ai su que j'y allais et je suis allé à l'ambassade pour m'enrôler le lendemain", a-t-il raconté.

Le jeune homme n'a pas révélé son identité à ses comparses ne souhaitant pas être traité différemment.

Notant comment il "a dit à une personne ici où j'étais, et j'ai dit à une personne là-bas mon vrai nom", Kennedy a dit qu'il "ne voulait pas que ma famille ou mes amis s'inquiètent, et je ne voulais pas être traité différemment là-bas".

"En entrant, je n'avais aucune expérience militaire préalable et je n'étais pas un bon tireur, mais je pouvais porter des choses lourdes et j'apprenais vite", a-t-il ajouté. "J'étais également prêt à mourir là-bas. Ils ont donc rapidement accepté de m'envoyer sur le front nord-est.

Ailleurs, dans sa publication, Kennedy a déclaré que son séjour en Ukraine "n'a pas été long", mais qu'il "a beaucoup vu et j'ai beaucoup ressenti".

"J'ai aimé être soldat, plus que je ne l'avais imaginé. C'est effrayant. Mais la vie est simple, et les récompenses pour trouver du courage et faire le bien sont substantielles", a-t-il ajouté, sans préciser quand exactement, il a quitté la Légion internationale.

Les États-Unis déconseillent de se rendre en Ukraine pendant l'invasion russe, car une poignée de ressortissants étrangers ont été piégés, capturés ou tués.