Matthew Perry a eu le coup de foudre pour l'une des actrices de la série Friends: "Je lui ai demandé pour aller en date"

Matthew Perry a révélé qu'il avait le béguin pour Jennifer Aniston pendant leurs premières années de tournage de la série Friends. L'acteur qui interprétait Chandler Bing a déclaré que les choses étaient même devenues "gênantes" entre lui et la star parce qu'il en était devenu très maladroit.

Matthew a admis que son béguin avait commencé trois ans avant d'être choisi pour jouer dans la série Friends. Il avait rencontré Jennifer Aniston via des connaissances communes.

Il a expliqué qu'il avait même demandé à Jennifer d'aller "en date" à l'époque, mais qu'elle avait refusé.

Dans ses mémoires "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", Matthew a raconté qu'il était "immédiatement tombé sous le charme" de Jennifer lors de leur première rencontre.

Et de détailler au Times: "J'ai eu l'impression qu'elle était aussi intriguée – peut-être que cela pouvait devenir intéressant. À l'époque, j'avais obtenu deux emplois en une journée - l'un était pour une émission de type "America's Funniest Home Videos", et l'autre était pour un sitcom. Alors j'ai appelé Jennifer et j'ai dit: "Tu es la première personne à qui je voulais l'annoncer... Mais c'était une mauvaise idée. Je pouvais sentir de la glace se former à travers le téléphone..."

"Avec le recul, il était clair que cela lui faisait penser que je l'aimais trop ou dans le mauvais sens… Et je n'ai fait qu'aggraver la situation en lui demandant ensuite d'aller en date. Elle a refusé mais m'a dit qu'elle aimerait être amie avec moi, et j'ai aggravé la situation en lâchant : "On ne peut pas être amis!"

Après qu'ils aient ensuite été choisis pour jouer ensemble Chandler et Rachel dans la série Friends, Matthew a déclaré que même s'il était "toujours attiré" par Jennifer, ils "ont pu aller au-delà de tout cela" et se concentrer sur leur travail.