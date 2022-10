Une ancienne camarade de classe de Taylor Swift balance: "Quand elle a commencé à devenir célèbre, les gens la détestaient"

Une femme qui a déclaré être allée au même lycée que Taylor Swift avant de devenir une superstar a affirmé que de nombreux camarades de classe de la chanteuse la "détestaient" parce qu'ils étaient "jaloux" lorsqu'elle a commencé à connaître le succès.

Jessica McLane, aujourd'hui âgée de 30 ans, a déclaré qu'elle avait fréquenté le lycée Hendersonville à Nashville, Tennessee, avec Taylor, aujourd'hui âgé de 32 ans, pendant moins d'un an en 2006.

Taylor, qui a grandi en Pennsylvanie, avait déménagé dans le Tennessee à l'âge de 14 ans pour poursuivre une carrière dans la musique country, et elle a été étudiante à l'école secondaire Hendersonville pendant deux ans et demi, avant de terminer sa scolarité chez elle, après le début de sa carrière.

Jessica a déclaré dans une vidéo devenue virale (6,4 millions de personnes l'ont regardée), que les autres étudiants la décrivaient comme quelqu'un de "méchante".

"Quand elle a commencé à devenir célèbre, la plupart des gens la détestaient. Gardez à l'esprit que ce sont ses pairs, ce ne sont pas des gens au hasard sur Internet. Il n'y avait pas beaucoup de gens au lycée qui avaient de bonnes choses à dire sur elle … Il y avait des rumeurs générales selon lesquelles elle était méchante."

Beaucoup de jalousie entourait celle qui est devenue par la suite une star internationale.

En octobre 2006, Taylor Swift, a sorti son premier album, et il l'a rapidement propulsée sous les projecteurs, culminant à la cinquième place du Billboard américain et restant dans le haut du classement pendant plus de 150 semaines.