"J'étais complètement sous le choc quand j'ai vu ça": une institutrice terrifie des enfants avec un masque de Scream (vidéo)

La scène s'est déroulée dans une garderie américaine. On peut y voir des petits enfants terrifiés par leur institutrice portant un masque d'un célèbre tueur de film d'horreur. La scène est rapidement devenue virale.

C'est une journée d'école que ces enfants ne risquent malheureusement pas d'oublier. À l'approche d'Halloween, cette institutrice a réalisé une très mauvaise blague. Vêtue d'un masque du célèbre tueur de la saga Scream, les enfants sont terrorisés et n'ont aucun moyen d'échapper à ce supplice infligé par leur professeure. On peut l'entendre demander à un enfant "Tu as été méchant ? Je dois t'amener dehors ?".

Rapidement diffusée sur les réseaux, la vidéo a ensuite été signalée. Après l'intervention des forces de l'ordre, Les femmes impliquées dans l'histoire ont été accusées de maltraitance. La directrice de l'établissement s'est empressée de renvoyer les coupables.

Les parents sont évidemment sous le choc. "Qu'elles aient ou non un masque, leur comportement était absolument inacceptable. Mon sang n'a fait qu'un tour" exprime la mère d'un des enfants. Une blague de très mauvais goût qui tourne au cauchemar.

La séquence en question :