"J'ai un maillot de bain": Éric Boschman dévoile une drôle d'anecdote sur l'affiche de son nouveau spectacle (vidéo)

Invité du plateau "Avec vous", le sommelier Éric Boschman est venu parler de son nouveau spectacle, "Ni dieux, ni maîtres, mais du rouge", où le vin constitue le fil conducteur. Interview durant laquelle il a dévoilé une histoire peu ordinaire à propos de l'affiche du spectacle.

Éric Boschman torse nue, un cigare et un verre de vin à la main, plongé dans une bassine rouge. Voilà comment se présente l'affiche de son nouveau "Wine Man Show". Un choix artistique qui n'a pas manqué d'attirer la curiosité de la présentatrice Alix Battard.

"Je voudrais qu'on analyse d'abord l'affiche du spectacle. Est-ce que vous êtes vraiment dans une bassine de vin ?" demande-t-elle d'un air amusé. "Je suis vraiment dans une baignoire. C'est une photo qui a quelques années maintenant".

Néanmoins, il a tenu à donner quelques précisions sur les coulisses de la photo. "J'ai un maillot de bain, je tiens à ce que ça se sache". Qui dit baignoire de vin, dit forcément désagrément. Et le sommelier n'hésite pas à en rire. "Je suis sorti de là en ressemblant un peu plus à Shrek que d'habitude, parce que j'avais les ongles orange".

Pour ce qui concerne le vin dans la baignoire, il explique "On a acheté du très mauvais vin et on a ajouté de l'eau chaude parce qu'il faisait froid". Une anecdote farfelue qui montre le désir chez Éric Boschman de ne pas se prendre trop au sérieux.

Un aperçu du spectacle ci-dessous :