Ed Sheeran: le chanteur prépare un documentaire sur sa carrière

Véritable star de la chanson aux millions d'albums écoulés, le chanteur Ed Sheeran est actuellement en pleine préparation d'un documentaire qui retracera l'histoire de son succès.

"Nous tournons actuellement un documentaire autour de ma vie et nous avons eu une grande conversation sur ce que nous devions inclure". C'est lors d'une interview pour le tabloïd The Sun que l'artiste a annoncé la bonne nouvelle.

Un des souhaits du chanteur est que ce documentaire mélange de manière équitable sa vie personnelle et sa carrière musicale. "La frontière est très mince, c'est pourquoi je vis dans le Suffolk et pas à Los Angeles. Ma vie de célébrité est active quand je suis à New York, mais à la maison, je suis un ami, un père, un mari, un fils" a-t-il déclaré.

Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée. Patience donc, mais le résultat sera certainement à la hauteur de son talent.