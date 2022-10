Les confessions de Matthew Perry de la série Friends: "Vous pouvez deviner quelles étaient mes addictions en fonction de ma corpulence"

L'acteur Matthew Perry, 53 ans, qui interprétait le personnage de Chandler dans la série Friends, révèle les détails intimes de sa lutte contre la toxicomanie dans ses mémoires: "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", qui sortiront le 1er novembre.

Matthew Perry explique ironiquement que les téléspectateurs peuvent déterminer quelles étaient ses addictions dans les différentes saisons en fonction de sa corpulence. Dans un extrait obtenu par le site Page Six, l'acteur a expliqué comment sa dépendance aux opioïdes et à l'alcool affectait ses apparences à l'écran et a révélé comment ceux qui regardaient la série comique NBC pouvaient déterminer la gravité de sa consommation de drogue en fonction de son poids et de la longueur de sa barbe.

"Quand je suis plus gros, c'est de l'alcool. Quand je suis maigre, ce sont des pilules... Quand j'ai une barbiche, c'est beaucoup de pilules.".

L'acteur est devenu une sensation internationale après avoir décroché le rôle de Chandler Bing dans la série Friends en 1994. "Quand cela arrive, c'est un peu comme Disneyland pendant un certain temps", avait-il déclaré au New York Times à propos de son succès atteint du jour au lendemain.

Mais alors qu'à l'écran, Matthew Perry incarnait un gars hilarant et réconfortant qui avait toujours le sourire aux lèvres, dans les coulisses, la star faisait face à une descente aux enfers impliquant de la drogue, de la consommation d'alcool...

En 1997, Perry a eu un accident de jet-ski et s'est vu prescrire du Vicodin, un analgésique puissant et addictif - qui finira par se transformer en une bataille de plusieurs années contre la dépendance.

Le comédien a admis qu'au plus fort de sa carrière, il prenait 55 analgésiques par jour et ne pesait que 58 kilos.

Perry a récemment déclaré au magazine People alors qu'il parlait de son livre qu'il s'était tourné vers la drogue pour faire face à l'immense renommée et à la pression qui accompagnaient l'une des émissions les plus populaires de tous les temps – révélant qu'il avait eu besoin de 14 interventions chirurgicales à l'estomac suite à ses dépendances. Il a également dû porter une poche de colostomie pendant 9 mois en 2019. Au cours de sa carrière, Matthew Perry a également été envoyé 15 fois en désintoxication.