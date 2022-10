Cet homme a un œil cyborg qui fait de la lumière comme une lampe de poche: sur TikTok, il documente son quotidien (vidéo)

"J'ai perdu mon œil à cause d'un cancer. Alors j'ai fait ça, et j'ai transformé ma tête en lampe de poche", écrit Brian Stanley dans une vidéo TikTok devenue virale. L'ingénieur basé en Californie du Sud, explique avoir fabriqué un œil cyborg style "Terminator" doté d'une lampe de poche. Une lumière tellement puissante que l'œil peut même éclairer toute la pièce! "C'est aussi parfait pour lire dans le noir !", ajoute Brian dans une autre vidéo publiée sur la plateforme.

20h d'autonomie et une puissance hors norme

Le nom de cette invention extraordinaire? "Titanium Skull Lamp". Sur son compte TikTok, Brian montre comment la lampe de poche fonctionne. Plus impressionnant encore, l'œil cyborg n'éclaire parfaitement que la zone vers laquelle l'ingénieur pointe sa tête, ce qui en fait l'outil mains libres ultime!

L'œil aurait une autonomie d'environ 20 heures et "il ne chauffe pas", écrit l'ingénieur. L'œil cyborg peut même devenir encore plus brillant. "C'est la moitié de ma puissance de sortie maximale", a-t-il ajouté. "La sécurité est primordiale, je finirai par atteindre la pleine puissance".

Des designs originaux

La lampe de poche oculaire peut être allumée et éteinte via un capteur de proximité: lorsque Brian touche au-dessus de son œil , celui-ci semble s'allumer, comme le montrent plusieurs vidéos.

L'ingénieur a également expérimenté une gamme de couleurs différentes et même des formes de pupilles. Pour Halloween de l'année dernière, par exemple, il a fabriqué des filtres en forme de fantômes et de citrouilles. Et pour cette année, il a confectionné un incroyable œil de Jack Skellington. Mais sa collection ne s'arrête pas là: l'homme a même un œil dédié à Ramstein qu'il a utilisé à un de leur concert!

On vous laisse découvrir par vous même...