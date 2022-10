Le prince Harry annonce la publication de ses mémoires en janvier 2023 et en dévoile le titre très évocateur

Le prince Harry va publier ses mémoires, intitulées "Spare" (soit en français "de rechange") le 10 janvier prochain, a annoncé jeudi l'éditeur Penguin Random House.

"Nous sommes ravis d'annoncer l'histoire remarquablement personnelle et émotionnellement puissante du prince Harry, le duc de Sussex", a tweeté l'éditeur.

Le livre de 416 pages avait initialement été signé, prêt pour une sortie prévue à l'automne dans le cadre d'un contrat de trois titres de plusieurs millions de livres avec Penguin Random House. Mais sa publication a été retardée après la mort de la Reine, et Harry aurait demandé un certain nombre de modifications pour le rendre moins critique envers la famille royale.

Le titre accrocheur fait référence à une étiquette commune de Harry en tant que prince "de réserve", contrairement à son frère le prince William, "l'héritier". La version espagnole est encore plus pointue, ayant reçu le titre "dans l'ombre"...

"Spare ramène immédiatement les lecteurs à l'une des images les plus poignantes du XXe siècle: deux jeunes garçons, deux princes, marchent derrière le cercueil de leur mère alors que le monde les regarde avec tristesse – et horreur", indique le communiqué.

"Alors que Diana, princesse de Galles, a été inhumée, des milliards de personnes se sont demandées ce que les princes devaient penser et ressentir – et comment leur vie allait se dérouler à partir de ce moment-là. Pour Harry, c'est enfin son histoire. Avec son honnêteté brute et inébranlable, Spare est une publication historique pleine de perspicacité, de révélation, d'auto-critique et de sagesse durement acquise à propos le pouvoir éternel de l'amour sur le deuil.

Harry et son épouse Meghan ont stupéfié la monarchie en quittant la famille royale avec fracas début 2020 et en partant s'installer aux Etats-Unis, en Californie. Lors d'une interview fracassante en mars 2021, le couple a accusé la famille royale d'insensibilité et de racisme. "Spare" sera publié au Royaume-Uni ainsi qu'en Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde et Afrique du Sud, selon l'éditeur. Les recettes de ces mémoires, qui seront publiés en 16 langues, dont en français chez l'éditeur Fayard, seront données à des organisations caritatives britanniques, précise l'éditeur.