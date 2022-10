Ce jour où Johnny Hallyday et Jean-Paul Belmondo en sont venus aux mains: "Ses joues saignaient"

Le Taulier et Jean-Paul Belmondo étaient des amis de longues dates. Mais comme tout amitié, il y a eu des hauts et des bas. C'est ce que raconte Jean-Jacques Debout dans son autobiographie "La couleur des fantômes", publiée ce mercredi 26 octobre. Dans cet ouvrage, on découvre que Johnny Hallyday et Jean-Paul Belmondo en sont venus aux mains au début des années 60. Une violente altercation qui s’était déroulée au New Jimmy’s, le club de Régine à Paris.

"Ils se sont engueulés et sont carrément sortis dans la rue pour se battre. Est-ce que c'était pour une histoire de filles ? Je n'ai jamais compris la raison de cette algarade. Aucun des deux ne me l'a confiée. Ils buvaient un coup et se sont soudainement engueulés. Avec la musique, je n'entendais rien à ce qu'ils se reprochaient l'un et l'autre. Je les ai suivis à l'extérieur", se souvient Jean-Jacques Debout, expliquant que les deux stars échangeaient "des coups de poings" devant l’entrée du club.

"Belmondo tapait dur ! Il était surexcité", précise le mari de Chantal Goya. Une bagarre qui a duré "un bon quart d’heure", et qui s’est terminée par le retour des deux hommes dans le bar, "dans un sale état".

"Belmondo avait griffé Johnny, dont les joues saignaient, avec un œil à moitié au beurre noir. Johnny avait malgré tout bien tapé car Jean-Paul avait la chemise arrachée", raconte Jean-Jacques Debout. Le rocker avait d’ailleurs confié à ce dernier : "Tu te rends compte, je me fais casser la gueule par Belmondo alors que je l'admire. Je me rue au cinéma à chacun de ses films ! Ça la fout mal..."

Huit jours après cette altercation, Johnny Hallyday et Jean-Paul Belmondo ont fait la paix dans ce même club, et sont devenus "copains à vie". Le début d’une belle amitié!