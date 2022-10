Rihanna dévoile son nouveau tube après 6 années d'absence dans les charts (vidéo)

Rihanna a enfin retrouvé le chemin des studios. Vendredi à minuit, la femme d'affaires milliardaire a sorti son premier single depuis son album Anti en 2016.

"Lift Me Up", qui fait partie de la bande originale du nouveau film de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever, est un hommage émouvant à feu Chadwick Boseman. "Soulevez-moi, maintenez-moi. Gardez-moi tout près, saine et sauve", chantonne-t-elle.

Elle poursuit les paroles en décrivant la noyade dans une mer sans fin, mais trouvant de la force dans les bras de la personne à qui elle chante.