"Ça représente toute sa mue d'une année": un candidat de Nom d'un chien ! offre un cadeau pour le moins original à Sandrine Dans

Le plus grand concours canin jamais organisé en Belgique se poursuit sur RTL TVI. Tout le monde le clame haut et fort : "Le plus beau, c’est le mien !". Mais l’est-il vraiment ? Ils ont été plus d’un millier à s’inscrire pour tenter de le prouver ! Mais seul l’un d’entre eux sera sacré "plus beau chien de l’année !"

"C'est la moitié du chien, et l'autre moitié est dans le sac". Un maître est venu présenter son chien Torgan, un mastiff du Tibet. Sa présentation aura certainement marqué les membres du jury puisqu'il est venu avec un sac rempli de poils de Torgan. "Pendant un mois, j'ai récolté tous ses poils ! " explique le propriétaire. Mais le maître de Torgan ne s'est pas arrêté là. Il a utilisé les poils de son chien pour fabriquer un cadeau… pour le moins original ! "On peut même le faire tisser. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais offrir à Sandrine un petit bonnet". "En poil de… ?" s'interroge Sandrine. "En poils de Torgan ! " s'exclame le maître du mastiff du Tibet. "Ça représente toute sa mue d'une année" détaille le propriétaire du chien. Ravie, Sandrine Dans explique : "Quand j'aurai froid dans mes tournages de l'Amour est dans le pré, ce sera le bienvenu !" Elle demande aussi : "Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des mitaines aussi ?" Le maître de Torgan répond : "peut-être l'année prochaine". Un cadeau qui aura certainement marqué Sandrine Dans ! Bien que les autres membres du jury n'ont pas reçu de cadeau, ils ont quand même accordé quatre grands "oui !" au magnifique mastiff du Tibet. Torgan file donc en finale.