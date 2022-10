"Votre histoire me touche beaucoup !": Masha de Nom d'un chien ! a ému un membre du jury aux larmes

Le plus grand concours canin jamais organisé en Belgique se poursuit sur RTL TVI. Tout le monde le clame haut et fort : "Le plus beau, c’est le mien !". Mais l’est-il vraiment ? Ils ont été plus d’un millier à s’inscrire pour tenter de le prouver ! Mais seul l’un d’entre eux sera sacré "plus beau chien de l’année !"

Le dernier finaliste a été désigné. Il s'agit de McQueen, le petit pomsky de quatre mois de Masha originaire de Genappe. Un petit chiot qui n'a pas laissé les membres du jury indifférents. McQueen n'est pas le premier chien de Masha. En effet, la Genappienne a perdu un autre petit pomsky, Chopin, un mois seulement avant le tournage de l'émission. "On a déménagé. Pendant le déménagement, il a fugué" explique Masha. "Il s'est fait écraser par une automobiliste sans scrupule ! " termine la candidate une pointe d'émotion dans la voix. "J'ai vraiment été très affecté. Et, mon mari et moi, on a recontacté l'élevage. Le truc, c'est qu'il y a du Chopin dedans (NDLR dans McQueen) parce qu'il a le même papa" conclut la Genappienne. Un récit qui a rappelé des mauvais souvenir à MJ Vantilborch, toiletteuse itinérante et spécialiste du relooking canin. "Votre histoire me touche beaucoup parce que j'ai aussi perdu mon petit chihuahua" raconte la membre du jury avant de laisser s'échapper quelques larmes. Un moment fort en émotion. Heureusement, MJ a pu trouver du réconfort grâce à un gros câlin avec McQueen. À la fin de la présentation, le petit pomsky a récolté les quatre oui nécessaires pour accéder à la finale. Une nomination qui aura également réveillé la jalousie des autres finalistes. En effet, ils estiment en effet que c'est trop facile de présenter un petit chiot. Pas de doute, la compétition est lancée.