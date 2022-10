Des artistes, dont JR, exposent leurs oeuvres au pied des pyramides de Gizeh en Egypte (vidéo)

Des installations artistiques réalisées par des artistes internationaux sont exposées près des pyramides de Gizeh dans le cadre de la deuxième édition de l'exposition "L'Art d’Égypte". Parmi les oeuvres, figure "Inside Out Giza" du Français JR. Il s'agit d'une pyramide photomaton. "Aujourd'hui, je suis venu présenter une pyramide qui est un photomaton, où vous pouvez entrer, prendre votre photo, et nous l'imprimons de l'autre côté en quelques secondes. L'idée est de réfléchir aux grandes pyramides et à la façon dont, à cette époque, les gens de cette civilisation construisaient des choses qui les élevaient. Et aujourd'hui, nous avons tourné l'appareil photo sur nous-mêmes, et nous pensons que nous sommes le monument", explique JR.