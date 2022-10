Julien, de l'Amour est dans le pré, se confie sur ses anciennes relations: "Avant j'étais à 115kg"

Huitième épisode de la saison 14 de l’Amour est dans le pré. Les séjours à la ferme touchent tout doucement à leur fin. L'heure du choix final approche grandement. C'est donc le moment ou jamais pour les prétendants de se rapprocher de l'élu de leur cœur.

Un rapprochement qui n'est pas toujours facile à faire, notamment pour les prétendantes de Julien, jeune agriculteur de 22 ans. Depuis le début du séjour à la ferme, le garçon est extrêmement réservé et a du mal à s'ouvrir.

Cependant, le jeune homme semblerait se sentir plus à l'aise avec Mathilde. En effet, lors d'un moment à deux dans la prairie, Julien s'est confié à elle sur ses précédentes relations.

"J'ai été pris plusieurs fois pour un con. Une fois, c'est une fille qui te prend juste pour l'argent, une fois, c'est une qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut" explique le jeune homme. Des anciennes relations qui ont profondément marqué Julien. "Aujourd'hui, je veux vraiment être sûr de moi et de la personne que j'ai en face sinon je sais très bien que cela ne fonctionnera pas. Je vais me braquer et je vais encore avoir peur" poursuit l'agriculteur exprimant sa crainte d'être à nouveau blessé.

Julien détaille ses mauvaises expériences : "Je n'étais pas comme ça avant. Avant, j'étais à 115 kg. Et puis j'ai eu une déception amoureuse et depuis ce jour-là, voilà, j'en suis à 83, 84 kg et c'est juste à cause de ça. Pour te dire que ça a été loin".

Une confidence qui serait le signe d'un rapprochement entre les deux jeunes gens ? Cela reste encore à voir.