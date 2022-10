La surprise d'Alain de l'Amour est dans le pré à ses deux prétendantes prend une tournure inattendue : "On est baptisés !"

Huitième épisode de la saison 14 de l’Amour est dans le pré. On arrive tout doucement au bout du séjour à la ferme et l'heure du choix final approche grandement. Les agriculteurs et leurs prétendants tentent le tout pour le tout pour impressionner l'élu de leur cœur.

Un concept qu'Alain, agriculteur dans la région de Thimister en province de Liège, a bien compris. En effet, pour fêter la fin du séjour à la ferme, l'agriculteur a préparé une petite surprise à ses prétendantes. Lors de la dernière soirée, il les a emmenés faire un tour en montgolfière. Un moment hors du temps que Valérie et Stéphanie ont beaucoup apprécié. Seulement, après l'atterrissage, une petite surprise est venue perturber les festivités. Le pilote de la montgolfière distribue des coupes de champagne à Valérie, Stéphanie et Alain. Il explique : "c'est une tradition. Après chaque vol en montgolfière, on boit du champagne et on ne fera pas d'exception aujourd'hui". Le pilote sert alors la boisson dans les verres des trois participants. Il leur fait ensuite une demande un peu particulière : "On va maintenant se mettre à genoux avec la coupe. Avec les deux mains derrière la nuque, il faut mettre le nez pendant 10 secondes au-dessus du verre pour bien sentir les arômes". Intrigués, ils s'exécutent. Profitant qu'Alain, Stéphanie et Valérie ont la tête baissée, le pilote les arrose de champagne ! "Ce n'est pas vrai", "franchement", "on est baptisés !" s'exclament Valérie et Stéphanie, visiblement surprise de la blague du pilote. "Toi, il ne t'a pas raté" affirme Alain en voyant les cheveux trempés de Valérie. Un moment qui restera certainement gravé dans leurs mémoires.