"Tu as de très beaux yeux": Arnaud de l'Amour est dans le pré passe à la vitesse supérieure avec une de ses prétendantes

Huitième épisode de la saison 14 de l’Amour est dans le pré. On arrive tout doucement au bout du séjour à la ferme et l'heure du choix final approche grandement. C'est le moment de tenter le tout pour le tout pour impressionner l'élu de leur cœur.

Arnaud, timide agriculteur de Rochefort, profite des derniers instants pour se rapprocher un peu plus d'une de ses prétendantes. En effet, Violaine, qui pensait ne pas plaire à l'agriculteur, semble au contraire avoir touché son cœur.

Alors qu'ils sont en pleine préparation du barbecue de la dernière soirée des filles à la ferme, Violaine et Arnaud ont profité d'un petit moment pour se retrouver à deux. "En-tout-cas, tu aimes bien chouchouter tes invités" commente Violaine en installant les lampes. "Tu as l'air très attentionné quand même avec les petites fleurs que j'ai eu au speed dating et à notre arrivée" poursuit la jeune femme.

"Je n'aime pas recevoir de cadeaux, mais j'aime bien en faire" lui répond Arnaud. "Quand on aime, on ne compte pas" ajoute-t-il.

La discussion continue et aborde les activités qu'Arnaud aimerait bien faire avec sa future compagne. Après avoir discuté un peu de quelques idées de sorties, le jeune agriculteur observe Violaine. "Tu as de très beaux yeux en tout cas" affirme le jeune agriculteur en observant Violaine.

Une déclaration qui semble avoir fait très plaisir à la jeune femme.