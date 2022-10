"Préparez-vous à avoir peur": aux Etats-Unis, un Car Wash transformé en "tunnel de la terreur" pour Halloween (vidéo)

On le sait, aux Etats-Unis, ils ne font pas les choses à moitié. Le Car Wash Tommy's Express en donne encore la preuve aujourd'hui : à l'occasion d'Halloween, les différentes stations de lavage pour autos ont été transformées en "tunnel de la terreur".



© Tommy's Express

Durant le mois d'octobre, clowns effrayants, zombies et autres monstres de l'horreur arpentent le tunnel à voiture et surgissent subitement à votre fenêtre pour vous donner la chair de poule. "Cela a commencé comme un amusement pour une personne, et le tunnel de la terreur est maintenant un événement annuel pour de nombreux établissements Tommy's Express", explique la chaîne de Car Wash sur son site internet. "Préparez-vous à avoir peur dans un tunnel pas comme les autres", peut-on aussi lire.

De nombreux Car Wash de la chaîne Tommy's Express se prêtent en effet au jeu. Ils sont une cinquantaine de stations en tout à participer à la nouvelle tradition du "tunnel de la terreur".