Message de soutien de Kate: elle exhorte les personnes souffrant de dépendance à "demander de l'aide"

Kate Middleton a publié aujourd'hui un message de soutien aux personnes souffrant de dépendance, les exhortant à ne pas laisser la honte les empêcher de demander de l'aide.

La princesse de Galles, patronne de l'association "The Forward Trust", a déclaré que la dépendance est "un problème de santé grave" et "pas un choix".

Son message de soutien à la campagne "Agir contre les dépendances" se présente sous la forme d'une vidéo postée le premier jour de la "Semaine de sensibilisation aux dépendances".

Dans cette vidéo, Kate, 40 ans, semble parler de chez elle alors qu'elle est assise sur un canapé avec des photos de famille encadrées visibles derrière elle.

Elle dit: "La dépendance est un problème de santé mentale grave qui peut arriver à n'importe qui, quel que soit l'âge, le sexe, la race ou la nationalité".

"En tant que patronne de "The Forward Trust", j'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont souffert des effets de la dépendance. Les attitudes vis-à-vis de la dépendance évoluent. (...) La honte de la dépendance empêche les personnes et les familles de demander de l'aide et les gens continuent de perdre tragiquement la vie."

La princesse de Galles a ajouté: "Et donc aujourd'hui, pendant la semaine de sensibilisation aux dépendances, je souhaite partager un message de soutien à ceux qui continuent de souffrir. S'il vous plaît, sachez que la dépendance n'est pas un choix. Personne ne choisit de devenir toxicomane."

"Je veux que vous sachiez que c'est aussi un problème de santé grave. S'il vous plaît, ne laissez pas la honte vous empêcher d'obtenir l'aide dont vous avez désespérément besoin."