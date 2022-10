"Est-ce que tu sais que tu me manques tous les jours ?" : Nicolas Bedos très ému devant une photo de son père

Invité sur le plateau de l'émission "Quelle époque !" présentée par Léa Salamé, le réalisateur Nicolas Bedos n'a pas su cacher son émotion lorsqu'on lui montre une photo de sa mère et son père.

L'émotion était vive sur le plateau de "Quelle époque !" ce samedi 29 octobre. Présent pour venir parler de son prochain film "Mascarade", le metteur en scène Nicolas Bedos s'est retrouvé submergé par l'émotion lors d'un petit jeu proposé par la présentatrice Léa Salamé.

L'exercice est simple : plusieurs photos de personnalités célèbres sont montrées à Nicolas Bedos et ce dernier doit choisir une question qui leur poserait. Lorsque la photo de sa mère Joëlle Bercot lui est montrée, on y voit le réalisateur visiblement très ému et demandant d'une voix hésitante "Est-ce que tu veux bien embrasser encore et à nouveau la vie maman ?". Un moment touchant qui continuera avec le cliché suivant.

Lorsque Léa Salamé demande : "Moi je suis désolée mais je vais mettre votre père quand même. Si vous aviez une question à lui poser ?", un court moment de silence s'installe avant que Nicolas Bedos prononce d'une voix tremblante : "Est-ce que tu sais que tu me manques tous les jours ?" avant d'être chaleureusement applaudi par le public. Pour rappel, Guy Bedos s'est éteint le 28 mai 2020.

Une séquence riche en émotions à revoir ici :