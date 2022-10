Le geste CHOC: Machine Gun Kelly se filme en train de prendre de la drogue avec Megan Fox

Sont-ils allés trop loin? Machine Gun Kelly et sa compagne Megan Fox sont plutôt friands de toute sorte de provocation. Adoptant volontiers des looks hot ou fétichistes, le couple a dévoilé sur Instagram son costume pour Halloween… et c’est en Pamela Anderson et Tommy Lee qu’il s’est transformé le temps d'une nuit.

Sur le compte de MGK, on voit donc une première la photo du rappeur et de Megan Fox déguisés, suivie de la photo des sulfureux Anderson/Lee dont ils se sont inspirés. Mais c’est la troisième image qui a suscité l’indignation: une vidéo sur laquelle on voit Machine Gun Kelly en train de sniffer de la cocaïne sur la poitrine de sa fiancée avant de la lui lécher…

On ignore s’il s’agit véritablement de drogue (que MGK est censé avoir arrêtée) ou si c’est une fausse poudre, mais le contenu de la vidéo a largement choqué les internautes… "Je ne suis pas convaincu des bienfaits de la promotion des drogues dures… C’est complètement stupide", "Pas très cool pour les ados qui vont adorent…", "Ton addiction aux drogues te rend totalement hors de contrôle », "Wow, quelle belle manière d’influencer le jeune public", peut-on notamment lire parmi les commentaires. Un geste que l'Américain pourrait bien regretter...