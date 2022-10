Le prince Harry recontacte ses ex pour leur demander un service: "La plupart ont dit non"

Marié depuis 2018 avec Meghan Marke, le prince Harry a eu une belle vie amoureuse avant de rencontrer l’actrice américaine. On compte parmi ses conquêtes Chelsy Davy, Caroline Flack, Mollie King, ou encore Cressida Flack, avec lesquelles il est plutôt resté en bons termes, au point même d'en inviter certaines à son mariage. Une bonne entente qui n’a visiblement pas suffit à convaincre ces dames de lui accorder le petit service qu’il leur a demandé…

En effet, le prince Harry lors de l'écriture de ses mémoires, intitulés Spare, comprenant 400 pages d’une "honnêteté crue et sans faille" l’époux de Meghan Markle a tenté de reprendre contact avec son passé.

Afin de retracer le plus justement sa vie, le prince Harry a demandé à ses ex de témoignent de leur histoire. Une demande qui n’a pas franchement donné grand résultat. "Harry leur a tendu la main. Ses amis et ses petites amies ont été polis, et ont dit qu’ils y réfléchiraient, mais finalement la plupart ont dit non", a expliqué une source au journal britannique The Sun.

Selon le média, les anciennes conquêtes du prince Harry auraient refusé principalement par fierté, notamment parce qu’il leur a toujours été interdit de communiquer avec la presse.

La sortie de Spare est prévue pour le 10 janvier 2023.