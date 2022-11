Princesse incognito? Kate Middleton aperçue en train de faire une activité "normale" avec ses enfants

La princesse de Galles est définitivement une princesse appréciée par les citoyens britanniques. Pour ses similitudes avec Diana mais aussi pour la "normalité" qui ressort parfois de son comportement et de son quotidien.

Ce lundi 31 octobre, Kate Middleton a une fois de plus confirmé son statut de princesse ordinaire puisqu’elle a été aperçue en train de faire du shopping pour Halloween avec Louis, George et Charlotte, ses trois enfants, dans un supermarché de proximité.

C’est le journal le Mirror qui rapporte l’événement quelque peu réalisé en dernière minute! Ce n’est d'ailleurs pas la première fois que Kate Middleton est surprise en train de faire des courses avec ses enfants.

Le Mirror se souvient que, deux années en arrière, la princesse avait également été vue avec George et Charlotte en train de chercher d’effrayants déguisements non loin de chez elle. De quoi impressionner les clients britanniques. "Une cliente a dit que Kate était dans le magasin et m’a montré où elle était. Je n’arrivais pas à le croire", confiait une femme au journal, à l’époque. Une princesse quasi-incognito, donc, si on oublie le garde-du-corps d’1m90 qui la surveille…