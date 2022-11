"C’est quoi cet endroit ?": Loana poste une photo de son intérieur et crée le malaise

Décidément, elle n’en loupe pas une… Loana essaie tant bien que mal de reconquérir le cœur du public qui la suit volontiers pour se moquer d'elle.

Après avoir connu des soucis d’addiction et fait couler sa carrière suite au Loft, Loana publie régulièrement des photos et vidéos sur son compte Instagram. Si les contenus sont souvent tintés de bonnes intentions – elle se montre avec des animaux, sa maman, son quotidien… -, le résultat provoque souvent un malaise chez les internautes.

La semaine dernière, Loana n’a pas dérogé à la règle. Elle a pris en photo "délire" son chien, Titi, dans une position quelque peu incommodante. Mais ce n’est pas le sujet du cliché qui a embarrassé les internautes… C’est le décor dans lequel il a été pris.

En effet, on aperçoit des affaires qui n’ont pas l’air très propres, un sol grisâtre, des couvertures aux couleurs et motifs passés, et un drôle d’aménagement de la pièce. "C’est quoi cet endroit? ça a l’air dégueulasse!", commente l’un d’entre eux. "Une bien jolie photo des années 1974", se moque un autre tandis qu’on trouve dans la plupart des réactions la photo "écœurante"… Loana fera peut-être plus attention la prochaine fois à la composition de sa photo!