"IT'S TIME!": après Halloween vient Noël… pour le plus grand bonheur de Mariah Carey!

Voilà un mini-clip qui ne manque pas d’humour!

Dans une vidéo postée pour ce 1er novembre, Mariah Carey apparaît déguisée en sorcière (très sexy), le regard malicieux et des rires diaboliques en fond sonore. Elle pédale vers l’avenir (proche): direction Noël évidemment !

"IT’S TIIIIIIME !!!!", s'écrie ensuite la chanteuse américaine soudainement transformée en mère Noël, chevauchant un renne. Une manière comique de rappeler l’omniprésence de sa chanson de Noël, qui revient chaque année dans nos têtes, et souvent malgré nous… J’ai nommé "All I want for Christmas", BO officielle de nos fêtes de fin d’année et de nombreux films de Noël. Vous ne l’aviez pas encore en tête? C’est cadeau!

Selon le site Atlantico.fr, "All I Want for Christmas” rapporterait 442000 € à Mariah Carey chaque année. Voilà sûrement pourquoi elle est si heureuse...