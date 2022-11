Interdit dans des bars, retiré de sites de vente en ligne... Découvrez LE costume d’Halloween qui fait polémique

La fête d’Halloween permet à chacun de faire appel à sa créativité. Sorcières et vampires en tout genre, certains s’inspirent de personnages de fiction et d’autres suivent les tendances du moment… Mais cette année, le costume à la mode fait gravement polémique. Sujet d’une série à succès sur la plateforme Netflix, les costumes de Jeffrey Dahmer ont été massivement recherchés sur Google à l’approche d’Halloween, le hashtag #jeffreydahmercostume sur TikTok a été tapé 8 milliards de fois et des milliers de personnes se sont affichées habillées en l’individu sur les réseaux sociaux.

Mais l’incarnation de ce personnage dérange plus que jamais: en effet, contrairement aux costumes classiques d’Halloween, Jeffrey Dahmer, a lui, véritablement existé : c’est un effroyable serial killer, qui a tué au moins 17 hommes afro-américains homosexuels… Les familles des victimes du tueur en série ont donc supplié de ne pas subir à la tendance par respect pour les disparus. Un message entendu par certains, notamment de nombreux bars aux USA qui ont interdit leur accès aux personnes déguisées en Dahmer ou encore sur le site en ligne Ebay qui a retiré toutes ses ventes de déguisements en ce serial killer.