 Heidi Klum, déguisée en VER DE TERRE pour Halloween, a RAMPÉ pour rejoindre ses invités...

Elle est connue pour son amour d'Halloween et ses idées de costumes extravagantes et souvent complexes.

Et Heidi Klum, 49 ans, n'a pas déçu cette année. L'ancien mannequin de la marque Victoria Secret s'est rendue méconnaissable pour ses nombreux invités venus assister à sa traditionnelle fête d'Halloween.

Depuis 21 ans, le top-modèle d'origine allemande organise une soirée extravagante à New York à l'occasion de cette fête. Cette année, elle a choisi d'arriver dans un costume de ver rouge côtelé et de ramper sur le tapis rouge avant de se déshabiller et d'apparaître dans un body à paillettes tout en conservant son visage de ver effrayant.

Les looks époustouflants de la top-modèle allemande font toujours la une des journaux. Elle était accompagnée cette année par sa fille de 18 ans, Leni Klum, qui était vêtue d'un costume de Catwoman en latex noir.