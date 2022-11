Kate Middleton très "stressée et anxieuse" par ces deux derniers mois, selon une experte royale

La vie apporte son lot de soucis et de chagrins et, pour la nouvelle princesse de Galles, les deux derniers mois ont entraîné de nombreux changements, qui l'ont laissée stressée et anxieuse, rapporte l'experte royale, Katie Nicholl, dans le magazine MarieClaire.

Cet été, après des vacances relaxantes passées en Ecosse à Balmoral, Kate Middleton a déménagé sa famille du palais de Kensington situé dans le coeur de Londres jusqu'à la résidence d'Adelaide Cottage nichée dans le parc du château de Windsor... Ce déménagement qui a eu lieu à la fin du mois d'août ne laissait pas présager que son destin allait basculer quelques jours plus tard.

Ironie du calendrier, la reine Elizabeth est décédée le 8 septembre à Balmoral, le jour de la rentrée des trois enfants de Kate, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, dans leur nouvel établissement scolaire de Lambrook.

Le lendemain, Kate a reçu le titre de nouvelle princesse de Galles aux côtés de son mari, le prince William, qui a hérité du titre de prince de Galles de son père. Kate est la première femme à être désignée publiquement "princesse de Galles" depuis la mort de sa belle-mère, la princesse Diana, en 1997.

Bien que techniquement, grâce à son mariage avec le prince Charles de l'époque, Camilla était devenue elle-même la princesse de Galles, en raison de l'étroite association du titre avec Diana, elle n'a jamais porté ce titre publiquement, choisissant plutôt d'utiliser le titre de duchesse de Cornouailles pour ses fonctions publiques.

Alors que le reste du monde a repris sa vie après le décès de la monarque remarquable et entame une nouvelle ère sous le règne du roi Charles III, il ne fait aucun doute que le chagrin est bien toujours présent au sein de l'Adélaïde Cottage, où William pleure encore sa grand-mère bien-aimée, et ses trois enfants leur arrière-grand-mère adoré.

Kate a elle-même perdu en Elizabeth II, une précieuse confidente et son mentor.

Lors de sa dernière apparition publique dans un message vidéo enregistré pour soutenir les personnes souffrant d'addictions, la princesse de Galles semblait particulièrement émue et fatiguée.

Avec tout ce qu'il se passe à la maison, ainsi que ses nouvelles fonctions royales, Kate traverse une "période très difficile" avec "un peu de stress et d'anxiété", révèle Katie Nicholl. Mais qui peut la blâmer?