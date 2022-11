Kate Middleton, enceinte de son quatrième enfant? Un journal l'affirme!

Alors que l'experte royale Katie Nicholl soutient dans le magazine MarieClaire que la princesse de Galles traverserait une "période difficile" et serait particulièrement anxieuse et stressée en ce moment, le prince William et son épouse Kate Middleton attendraient leur quatrième enfant, affirme de son côté le journal International Business Times.

L'International Business Times annonce une nouvelle assez inattendue. Selon un initié, Kate Middleton attendrait son quatrième bébé.

Le rapport affirme: "Il y a des rumeurs qui affirment que William l'aurait dit à la Reine juste avant son décès. Ils venaient littéralement de le découvrir. Elle était si heureuse pour eux."

"Ils savent à quel point la Reine aimait ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle les adorait, surtout les plus petits."

La source a également précisé que la princesse voulait un autre bébé depuis deux ans.

Kate Middleton et le prince William sont déjà parents de trois enfants: le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.