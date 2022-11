Avatar 2 se dévoile dans une nouvelle bande-annonce et le résultat s'annonce époustouflant

Film attendu par les fans du premier volet, le second opus du film Avatar se dévoile un peu plus grâce à une nouvelle bande-annonce. Au programme ? Des scènes aquatiques et des combats dantesques.

James Cameron, le réalisateur du film, sait comment faire baver d'envie son public. Dans cette nouvelle bande-annonce, une chose se confirme : Avatar 2 s'annonce bel et bien comme l'expérience cinématographique de l'année 2022. Les scènes aquatiques offrent des plans absolument sublimes avec un rendu de l'eau encore jamais vu auparavant pour des personnages en images de synthèse. Pour ce qui est des combats, ceux-ci promettent un feu d'artifice d'effets spéciaux et de nombreux rebondissements. Plus que 1 mois et 12 jours avant de revivre de nouvelles aventures sur Pandora. Le résultat promet ! La bande-annonce ci-dessous : Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'youtube' pour afficher ce contenu.