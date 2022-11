Des clichés inédits d'Elizabeth II pendant la guerre bientôt vendus aux enchères

Elizabeth II avait tout juste 16 ans lorsque la Seconde guerre mondiale a éclaté. En septembre 1939, Elizabeth II est même devenue colonel en chef de l’armée, c’est dire si elle a toujours habité son rôle de souveraine. Elle aurait même conduit des véhicules militaires.

Des clichés inédits, en noir et blanc évidemment, pris alors que la reine avait 19 ans vont bientôt être mis en vente aux enchères, apprend-on ce jeudi dans le journal the Mirror.

Les clichés seront au nombre total de sept, auxquels sera joint une copie de son permis de conduire provisoire datant des années 1940. On verra sur ces images Elizabeth II en uniforme de mécanicienne.

Ces photos appartenaient au major Violet Wellesley qui écrit dans une note parallèle que "la princesse Elizabeth était exceptionnelle pour une débutante" et qu’elle avait déjà à l’époque "insisté" pour être traitée comme une personne normale.

Pas encore de date

Le major Violet Wellesley, disparu depuis, avait sommé à sa fille de ne pas les vendre avant le décès de cette dernière, survenu le 8 septembre 2022. On ignore la date et les prix qui seront pratiquées lors de cette vente aux enchères