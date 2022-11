"Je vends des immeubles": cette invitée de TPMP amuse la toile avec son comportement très étrange

Une fois de plus, l'émission présentée par Cyril Hanouna fait encore le buzz. Cette fois-ci, c'est pour une invitée qui semblait être dans un état second. Il n'en fallait pas plus pour que la toile se déchaîne.

Ruby Nikara, une influenceuse et rappeuse française âgée de 22 ans, était l'invitée de l'émission "Touche pas à mon poste" ce jeudi 3 novembre. Présente pour réagir à la suite d'un clash entre le chroniqueur Guillaume Genton et deux influences qui ont été recalées d'un restaurant à cause de leurs tenues jugées incorrectes, la jeune femme ne semblait pas dans son assiette. Sur Twitter, les internautes s'en sont donné à cœur joie pour mettre en avant le comportement plus qu'étrange de la jeune femme. "Mais elle est droguée ou quoi ?", "C'est moi ou la #RubyNikara est déchirée ??" peut-on notamment lire. Un tweet a été intégré à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'twitter' pour afficher ce contenu. Débit de parole lent, phrases incompréhensibles, réflexions illogiques, Ruby Nikara ne paraissait pas être en totale possession de ses moyens. Le présentateur Cyril Hanouna et certains chroniqueurs n'ont pas hésité à en rire et à faire des blagues à la jeune influenceuse. Personne ne sait si la jeune femme avait consommé quelque chose pour être dans cet état. En attendant, c'est un nouveau buzz pour l'émission de Cyril Hanouna. Un moment hors du temps à revoir ici : Un tweet a été intégré à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'twitter' pour afficher ce contenu.