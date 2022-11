"Le plus con ? Thomas Meunier": Pablo Andres dévoile sa nouvelle vidéo avec les Diables Rouges

Célèbre pour ses nombreux sketchs avec notre équipe de football nationale, Pablo Andrès est devenu un personnage incontournable dans le paysage médiatique belge. Pour sa nouvelle vidéo, il propose à plusieurs Diables Rouges de répondre à un quiz. Une séquence drôle qui montre bien l'autodérision de nos joueurs.

"Combien faut-il de Manneken Pis pour dépasser la taille de Dries Mertens ?". Dans sa nouvelle vidéo, l'humoriste Pablo Andres y va fort. Jouant le jeu à 100%, nos Diables Rouges répondent aux questions parfois surréalistes dans un quiz délirant.

"Qui arrive le plus en retard ?" ou encore "Qui est le chouchou de Martinez ?", des questions insolites auxquelles les joueurs répondent avec leur touche d'humour. Une séquence drôle et légère, qui prouve bien le second degré appréciable de notre équipe nationale.

La vidéo ci-dessous :